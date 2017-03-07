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İznik’te halı sahada çıkan yangın korkuttu

BURSA'nın İznik İlçesi'nde bulunan bir halı saha tesisinde akşam saatlerinde çıkan yangında tesisin kapalı alanı kullanılamaz hale geldi. Bursa'nın İznik İlçesi'ne bağlı Selçuk Mahallesi göl sahilinde faaliyet gösteren Engin Çemeci'ye...

İznik’te halı sahada çıkan yangın korkuttu
BURSA'nın İznik İlçesi'nde bulunan bir halı saha tesisinde akşam saatlerinde çıkan yangında tesisin kapalı alanı kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın İznik İlçesi'ne bağlı Selçuk Mahallesi göl sahilinde faaliyet gösteren Engin Çemeci'ye ait halı saha tesisinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, personelin bulunduğu sırada tesisin ahşap çatı bölümüne sıçradı. Tesisin kapalı alanı tamamen yanarken, açık alanda bulunan ilaç tankerleri ve römorkları da kullanılmaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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