Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12 ölü
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12...
THY 633 segerini ihtal etti, uçuşlar gecikmeli olarak başladı
THY 633 segerini ihtal etti,...
Almanya’da 'tehlikeli' statüsünde 548 aşırı dinci bulunuyor
Almanya’da 548 aşırı dinci bulunuyor
THY 9 sefer hariç diğer tüm seferlerini sabaha kadar durdurdu
THY 9 sefer hariç, tüm...

İznik'te kar altında izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Hüseyin TÜCCAR / BURSA, () - BURSA’nın İznik İlçesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan buz kütlelerini kırarak izinsiz kazı yapmak isteyen iki kardeş jandarma tarafından suçüstü yakalandı. İznik ilçesi Hisardere Mahallesi’nde...

İznik'te kar altında izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Hüseyin TÜCCAR / BURSA, () - BURSA’nın İznik İlçesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan buz kütlelerini kırarak izinsiz kazı yapmak isteyen iki kardeş jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
İznik ilçesi Hisardere Mahallesi’nde bulunan SİT alanında bazı kişiler tarafından kaçak kazı yapılarak tarihi eser çıkarılacağı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Gece saat 02.00’de bölgeye gelen O.K. ve S.K. kardeşler, kazı yapacakları alanda yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan buz kütlelerini kırdıktan sonra kazı yapmayla başladıkları sırada Jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin yanlarında getirdikleri 2 detektör, kazma, yer altında malzeme olup olmadığını tespit etmek için kullanılan 2 şişleme aletine el konuldu.
TUTUKLANDILAR
Jandarma Komutanlığı’ne götürülen iki şüphelinin üzerinde yapılan aramada, üzerinde tarih ve harfler bulunan para ve kağıtlar bulundu. Şüpheliler verdikleri ifadede, çıkaracakları tarihi eseri İstanbul’da bulunan bir kişiye satacaklarını belirterek, "İstanbul’daki alıcı üzerinde tarih ve şifre yazılı parayla tarihi eserin önünde fotoğraf çektirerek göndermemizi istemişti. Fotoğrafa bakıp almak üzere İznik’e geleceklerdi" diye konuştu.
Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen O.K. ve S.K. 'izinsiz kazı yapmak' ve 'Tarihi eser kaçakçılığı' suçundan tutuklandı. İstanbul’dan şifreli notları gönderdiği bildirilen alıcı ise aranıyor.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55