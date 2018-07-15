Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı

İznik Gölü’ne atlayan Özbek genç komada

BURSA'nın İznik ilçesine gezmeye gelen Özbekistan vatandaşı Ali Kerimov (22), sıcaktan bunalınca serinlemek için İznik Gölü'ne atladı. Bir süre su yüzüne çıkmayan Kerimov’u, yardıma koşan arkadaşlar baygın halde çıkardı. Özbek...

İznik Gölü’ne atlayan Özbek genç komada
BURSA'nın İznik ilçesine gezmeye gelen Özbekistan vatandaşı Ali Kerimov (22), sıcaktan bunalınca serinlemek için İznik Gölü'ne atladı. Bir süre su yüzüne çıkmayan Kerimov’u, yardıma koşan arkadaşlar baygın halde çıkardı. Özbek genç hastanede tedaviye alındı.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında İznik ilçesi İnciraltı mevkiinde meydana geldi. Gezmek için arkadaşlarıyla beraber İzmit’ten İznik’e gelen Özbekistan uyruklu Ali Kerimov, serinlemek için İnciraltı mevkiinde İznik Gölü kıyısındaki Üç Kayalar’dan suya atladı. Ali Kerimov sudan çıkmayınca arkadaşları müdahale ederek Kerimov’u baygın halde kıyıya çıkardılar. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlı ekibi, ilk müdahalenin ardından  ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Kerimov’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma baaşlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325