İznik Gölü’nde iki kişi boğulma tehlikesi geçirdi

BURSA’nın İznik ilçesinde Belediye Kayıkhane Tesisleri'nin önünden göle giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kayaya çarpması sonucu boynundan yaralanan Ali Timur Savcı (25) ile suda çırpınan Suriye uyruklu Basal Sultan (24) çevredekiler tarafından boğulmaktan kurtarıldı.Diyarbakır’dan gezmek için arkadaşlarıyla birlikte İznik ilçesine gelen Ali Timur Savcı, bugün saat 17.30 sıralarında İznik Belediyesi Kayıkhane Tesisleri'nden İznik Gölü’nün sularına atladı. Başını kayaya çarptığı öğrenilen Savcı’nın yaralandığını görenler suya atladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Boynundan yaralanan Savcı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.AYNI YERDE YİNE BOĞULMA VAKASIAynı mevkide Suriye uyruklu Basal Sultan’da boğulma tehlikesi geçirdi. İyi yüzme bilmediği belirtilen Sultan'ın suya batıp çıktığını gören arkadaşları ve çevredekiler yardıma koştu. kıyıya çıkartılan Sultan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Kayıkhane Tesisleri'nde üst üste meydana gelen boğulma riskleri nedeniyle bölge polis tarafından kapatıldı.

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