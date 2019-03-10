İznik Gölü kenarındaki cankurtaran kulübesi yakıldı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), () - BURSA'nın İznik ilçesinde, göl kıyısındaki cankurtaran kulübesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Kulübe kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. İznik'te daha önce de parktaki banklar yakılmış ve otobüs durakları parçalanmıştı.

İznik'te, 3 yıl önce, Büyükşehir Belediyesi'nce göl kıyısına yaptırılan cankurtaran kulübesi, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Kulübenin yandığını görenler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, söndürülürken, kulübe, kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Cankurtaran kulübesinin yakılmasına tepki gösteren göl kenarındaki işletmeci Ali Karaman, ''Bunları yapanları Allah kahretsin. Bu devletin ve milletin ortak malıdır; ama birkaç serseri gelip, burayı yaktı. Burası bir aile plajıdır. Burada cankurtaran olmazsa olmaz'' diye konuştu.

Öte yandan İznik'te 2 ay önce parktaki banklar yakılmış ve geçen ay da otobüs durakları parçalanmıştı.



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