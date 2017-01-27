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İzne gelen uzman onbaşı, trafik kazasında ağır yaralandı

KAYSERİ, () -  KAYSERİ'ye izne gelen uzman onbaşı Yasin Cihan, otomobiliyle önünde giden TIR dorsesinin altına girdi. Ağır yaralanan 24 yaşındaki Cihan,  hastanede tedavi altına alındı. Kaza, merkez Melikgazi ilçesi Nalçık...

İzne gelen uzman onbaşı, trafik kazasında ağır yaralandı

KAYSERİ, () -  KAYSERİ'ye izne gelen uzman onbaşı Yasin Cihan, otomobiliyle önünde giden TIR dorsesinin altına girdi. Ağır yaralanan 24 yaşındaki Cihan,  hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, merkez Melikgazi ilçesi Nalçık Bulvarı'nda saat 15.20'de meydana geldi. Hakkari'de görev yapan uzman onbaşı Yasin Cihan, izin alarak Kayseri'deki ailesinin yanına geldi. Mimarsinan Mahallesi'nde oturan yakınlarını ziyaret için 16 AOU 52 plakalı otomobiliyle yola çıkan Yasin Cihan, Nalçık Bulvarı'nda buzlanan yolda direksiyon kontrolünü yitirerek önünde giden TIR’ın dorsesinin altına girdi.
Ağır yaralanan  Yasin Cihan, çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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