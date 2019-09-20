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İzmit’te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
İZMİT’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın...
GÜVENLİK 20.09.2019, 16:16
İZMİT’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
İzmit Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri hareket geçti. Takip başlatan polis, bir süre evi gözledi. Araştırmanın ardından ekipler eve baskın yaptı. Baskında fuhşa zorlanan Azerbaycan uyruklu 2 kadın ile fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddia edilen M.S. ve sevgilisi H.A. gözaltına alındı.
Fuhşa zorlanan kadınların ifadelerinde, sosyal medya uygulamaları üzerinden ilan verip görüştükleri kişilerle evde buluştuklarını söyledikleri öğrenildi. 2 kadın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, M.S. ile H.A. adliyeye sevk edildi.
İzmit Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri hareket geçti. Takip başlatan polis, bir süre evi gözledi. Araştırmanın ardından ekipler eve baskın yaptı. Baskında fuhşa zorlanan Azerbaycan uyruklu 2 kadın ile fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddia edilen M.S. ve sevgilisi H.A. gözaltına alındı.
Fuhşa zorlanan kadınların ifadelerinde, sosyal medya uygulamaları üzerinden ilan verip görüştükleri kişilerle evde buluştuklarını söyledikleri öğrenildi. 2 kadın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, M.S. ile H.A. adliyeye sevk edildi.
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