İzmit'te uyuşturucu operasyonu

İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, polisin operasyonu ile 89 gram esrar ve 326 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

İzmit'te uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Ş.A'nın evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada eşyaların arasına gizlenmiş 89 gram esrar, 326 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, Ş.A. ile aynı evde kalan ve birlikte hareket ettiği düşünülen Ü.D.'yi gözaltına aldı. 2 kişi 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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