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İzmit'te TEM yolunda zincirleme kaza: 4 yaralı (2)- Yeniden

İZMİT'te, TEM yolunda 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun Ankara yönü yaklaşık 1.5 saat kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, saat 17.00 sıralarında, TEM...

İzmit'te TEM yolunda zincirleme kaza: 4 yaralı (2)- Yeniden
İZMİT'te, TEM yolunda 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun Ankara yönü yaklaşık 1.5 saat kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, TEM yolu İzmit Gültepe mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 34 NKG 71 plakalı otomobil, 54 BB 066 plakalı otobüs, 34 FF 4216 plakalı TIR, 34 ZN 25 83 plakalı TIR ve 34 ALS 738 plakalı otomobil art arda çarpıştı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı, yolun Ankara yönü ulaşıma kapandı. Olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil ekipleri yaralanan TIR sürücüsü Osman Memik, otobüste bulunan yolcular Hakan Yelen, Tezcan Kuşan ve Hatice Gönülal'a ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, İzmit'te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Çekici ile araçların yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık 1,5 saat sonra yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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