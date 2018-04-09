İzmit'te TEM yolunda zincirleme kaza (1)

İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, TEM yolu Gültepe mevkisinde, 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
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İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, TEM yolu Gültepe mevkisinde, 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.