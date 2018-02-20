Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çocuklarda sosyal medya kullanımı siber zorbalığı tetikliyor
Sosyal medya kullanımı siber zorbalığı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutabık kaldığımız Cumhur İttifakı
Erdoğan: Mutabık kaldığımız Cumhur İttifakı
78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can ve 18 kişiye tutuklama talebi...
78'liler Girişimi Sözcüsüne tutuklama talebi...
CHP'li Tanrıkulu: Çocuk istismarı 10 yılda 700 kat arttı
Çocuk istismarı 10 yılda 700...

İzmit'te para nakil aracını soyan şüpheliler Eskişehir'de yakalandı (2)

2 VALİZDEN 1 MİLYON 879 TL ÇIKTI Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bankaya ait para nakil aracını soyan ve Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde polisler tarafından yakalanan B.M.Ç. ile R.Ö.'nün içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın bagajında...

İzmit'te para nakil aracını soyan şüpheliler Eskişehir'de yakalandı (2)

2 VALİZDEN 1 MİLYON 879 TL ÇIKTI
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bankaya ait para nakil aracını soyan ve Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde polisler tarafından yakalanan B.M.Ç. ile R.Ö.'nün içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın bagajında 2 valiz dolusu çalıntı para ele geçirildi. 
Polis ekipleri, banka görevlilerinin getirdiği para sayma makinasıyla, Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün arka bahçesinde valizdeki paraları saydı. 2 valiz içerisinden toplam 1 milyon 879 bin 900 TL para çıktı. B.M.Ç. ile R.Ö. adlı şüpheliler ile çalıntı paraların Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden gelen polis ekiplerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314