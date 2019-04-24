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İzmit'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İZMİT'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde İzmit- Kandıra yolu Yassıbağ mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yola girmeye çalışan Servet Öğe yönetimindeki 41 AL 002 plakalı otomobille, Bayram...

İzmit'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İZMİT'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde İzmit- Kandıra yolu Yassıbağ mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yola girmeye çalışan Servet Öğe yönetimindeki 41 AL 002 plakalı otomobille, Bayram Akagündüz yönetimindeki 41 LT 683 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle otomobiller yol kenarına savrulurken, sürücüler ile araçlarda bulunan Emine Akagündüz, Rahime Sargın ve Şaban Sargın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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