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İzmit'te eski eşini öldüren şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDI İzmit'te, boşandığı Ayşe Acar'ı doğal gaz dağıtım şirketinin içinde tabancayla başından vurarak, öldüren Kerem Tuğral, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

GÜVENLİK 17.10.2019, 18:20
İzmit'te eski eşini öldüren şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDI
İzmit'te, boşandığı Ayşe Acar'ı doğal gaz dağıtım şirketinin içinde tabancayla başından vurarak, öldüren Kerem Tuğral, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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