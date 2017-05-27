İzmit'te dilenci operasyonu

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, polis ve zabıta ekiplerince dilenciler ve mendil satan çocuk ve yetişkinler, polis ve zabıta ekiplerince toplanarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri ve zabıtalar, İzmit kent merkezinde Yürüyüş Yolu'nda dilendirilen ve mendil satan çocuklar ile yetişkinleri mobese kameralarıyla tespit ederek operasyon düzenledi. Polisleri karşısında gören mendil satan iki çocuk ağlayarak, bir daha yapmayacaklarına dair yemin etti. Bu sırada bazı vatandaşlar tepki göstererek çocukların bırakılmasını istedi. Çocuklar polis ve zabıtalar tarafından Çocuk Şube aracına bindirilerek Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü. Çocuklarla ilgili tutanak tutularak ailelerine teslim edileceği ve ailelerine de Kabahatler Kanunu'na göre ceza yazılacağı öğrenildi.

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