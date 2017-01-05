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İzmit'te 398 kilo esrar ele geçirildi

İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda durdurulan kamyonda yapılan aramada paketler halinde 398 kilo esrar ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının...

İzmit'te 398 kilo esrar ele geçirildi

İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda durdurulan kamyonda yapılan aramada paketler halinde 398 kilo esrar ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının öğrenilmesi üzerine aracı takibe aldı. TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde dinlenme tesisine yönlendirilerek durdurulan kamyonda arama yapıldı. Kamyonun kasasında paketler halinde 398 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü 'Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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