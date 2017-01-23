İzmit'te 37,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, polisin düzenlediği 3 ayrı operasyonda 28 kilo toz esrar, 9 kilo eroin ve 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri TEM yolunda 3 ayrı operasyon düzenledi. İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgileri üzerine takibe alınan araçlar bir dinlenme tesisine yönlendirilerek arama yapıldı. Araçlara gizlenen 28 kilo toz esrar, 9 kilo eroin ve 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 2'si İran uyruklu 6 kadın ile 2 erkek gözaltına alındı. 'Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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