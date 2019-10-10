Son Dakika
İzmit Körfezi'nin kirletilmesine, 1 milyon 772 bin lira ceza
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce İzmit Körfezi'nde bağlı olduğu limanda balast döktüğü belirlenen, Cook Island bandıralı kuru yük gemisi için 1 milyon 772 bin liralık para cezası uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre...
GÜVENLİK 10.10.2019, 11:00
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce İzmit Körfezi'nde bağlı olduğu limanda balast döktüğü belirlenen, Cook Island bandıralı kuru yük gemisi için 1 milyon 772 bin liralık para cezası uygulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı denetim ekipleri, Körfez ilçesindeki limanda bulunan kuru yük gemisinin İzmit Körfezi'ni kirlettiği ihbarıyla harekete geçirdi. Körfez'deki limana giden ekipler, bağlı bulunan kuru yük gemisinden İzmit Körfezi'ne balast döküldüğünü tespit etti. Gerekli numuneler ekiplerce alınırken, Cook Island bandıralı, 'Queen Anatolia' isimli ve 16 bin 761 grostonluk kuru yük gemisi için 1 milyon 772 bin liralık para cezası uygulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı denetim ekipleri, Körfez ilçesindeki limanda bulunan kuru yük gemisinin İzmit Körfezi'ni kirlettiği ihbarıyla harekete geçirdi. Körfez'deki limana giden ekipler, bağlı bulunan kuru yük gemisinden İzmit Körfezi'ne balast döküldüğünü tespit etti. Gerekli numuneler ekiplerce alınırken, Cook Island bandıralı, 'Queen Anatolia' isimli ve 16 bin 761 grostonluk kuru yük gemisi için 1 milyon 772 bin liralık para cezası uygulandı.
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
|İmsak
|05:39
|Güneş
|07:03
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:05
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:58
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2