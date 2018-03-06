İzmir’de polise bıçaklı saldırı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı (3)

ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

İzmir’in Bornova ilçesinde kimlik sorgulaması yaptığı sırada bıçaklı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Çelik için İzmir Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Ahmet Çelik, annesi Elif Çelik, ağabeyi Levent Çelik, eşi Aysun Çelik ve çocukları Melike Çelik ile Emir Çelik, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası tabutu omuzlayıp, "Ben şehit babası oldum. Gaziantep’in şehidi bu. Vatan sağolsun. Mehmet’im sağolsun, emniyet güçleri sağ olsun. Allah vatanımızı korusun. Ben üzülmüyorum Mehmet’im" dedi. Tören alanına gelen şehidin naaşına eşi ve çocukları da sarılarak gözyaşı döktü. Emniyet Müdürü Aşkın, şehidin babasının elini öperek, "Şehidin ailesi bizim ailemizdir, bize emanetsiniz" dedi. Vali Ayyıldız ise şehidin babasının yakasına şehidin fotoğrafını taktı. Ardından şehit için saygı duruşunda bulunuldu. Törene katılan vatandaşlar 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı.

Törende konuşan Emniyet Müdürü Aşkın, "Devletimizin birliği için canını feda eden aziz şehidimizi uğurluyoruz. Mehmet Çelik, bu sabah saat 04.14'te Bornova’da devriye görevi yaparken kimlik kontrolü yaptıkları sırada, şüpheli şahıs tarafından kendilerine kesici alet ile saldırı yapıldı. Kahraman şehidimize bu saldırıyı yapan alçak, ekip arkadaşı tarafından vurularak yakalandı. Bu dünyadan en şanlı ayrılış şehadetli ayrılıştır. Aziz şehidim ailen ve çocukların büyük Türk milletine emanettir. Gözün arkada kalmasın. Ruhun şad olsun" dedi.

Aşkın’ın konuşmasının ardından şehit için dua okundu. Daha sonra tören mangası tarafından şehidin cenazesi, cenaze namazının kılınacağı camiye götürülmek üzere cenaze aracına konuldu.



Mehmet CANDAN/İZMİR, ()



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