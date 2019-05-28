İzmir’de otluk alan yangını

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR’in Çiğli ilçesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangında 1 dönümlük otluk alan zarar gördü.

Yangın, sabah saatlerinde Harmandalı Mahallesi’ndeki otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenlı çıkan yangında bölgeden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yangının yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkması paniğe sebep oldu. Yangında 1 dönümlük otluk alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI