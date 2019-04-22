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İzmir’de kaza: 1 ölü, 1’i polis 2 yaralı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR’in Menemen ilçesinde, öğrenci servisinin çarpmasıyla savrulan polis otosu yolda yürüyen Saliha Yıldız'a (46) çarptı. Kazada Yıldız yaşamını kayberderken, 1’i polis 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 11.30...

İzmir’de kaza: 1 ölü, 1’i polis 2 yaralı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR’in Menemen ilçesinde, öğrenci servisinin çarpmasıyla savrulan polis otosu yolda yürüyen Saliha Yıldız'a (46) çarptı. Kazada Yıldız yaşamını kayberderken, 1’i polis 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Ulukent Mahallesi’ndeki ESHOT aktarma merkezi yakınlarında meydana geldi. İçinde öğrenci olmayan ve hızlı gittiği iddia edilen öğrenci servis midibüsü, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polislerin hafif ticari aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulmaya başlayan polis otosu, yol kenarındaki 2 kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i polis 3 kişi, ambulanslarla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Saliha Yıldız doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İsmi açıklanmayan yaralı polisin de kolunda kırıklar olduğu, diğer yaralı kadının da durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazada asli kusurlu olduğu belirlenen öğrenci servis midibüsünün şoförü A.C., gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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