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İzmir’de bir haftada, aranan 465 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, bir haftada farklı suçlardan aranan 465 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-18...

İzmir’de bir haftada, aranan 465 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, bir haftada farklı suçlardan aranan 465 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Mart tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 18 bin 5 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 465 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasındaki 12 kişinin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında arandığı ifade edildi.
Ekipler, 482 araç ile 210 motosikleti inceledi. Denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca, 114 mermi, 4 kurusıkı tabanca, 379 gram esrar, 4 gram kokain, 51 uyuşturucu hap, 575 paket kaçak sigara, 267 şişe kaçak içki ele geçirildi.

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