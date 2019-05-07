İzmir’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Eserkent Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Mustafa Kasım (29), henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği belirlenemeyen bir kişiyle sözlü olarak tartışmaya başladı. İkili arasında gerginliğin artmasıyla, kimliği öğrenilemeyen kişi bıçakla Kasım’ı yaraladı. Şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Kasım'ı ambulansa alarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Kasım'ın hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.