İzmir’de aranan 537 kişi yakalandı

İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan bir haftalık denetimlerde, farklı suçlardan aranan 537 kişi yakalandı.

İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Mart tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 19 bin 376 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, farklı suçlardan aranan 537 kişi yakalandı. Yakalananlar arasındaki 8 şüphelinin, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturmalar kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 517 araç ile 220 motosikleti inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 6 tabanca, 7 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 41 mermi, 15 fişek, 115 gram esrar, 6 gram kokain ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 12 iş yeri ile 529 şüpheli hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.