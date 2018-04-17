ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karamollaoğlu: Bugünkü iktidar 28 Şubat'ın meyvesidir
Karamollaoğlu'ndan çarpıcı ittifak açıklaması
Ak Parti Eyüpsultan İlçe Kongresi yapıldı... Listede Sürpriz isim: Abdullah Akgün
AKP Listesinde Sürpriz isim: Abdullah...
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05...
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız

İzmir’de aranan 426 kişi yakalandı

İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-18 Nisan tarihleri arasında kent genelinde...

İzmir’de aranan 426 kişi yakalandı
İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-18 Nisan tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 17 bin 292 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında 14 şüphelinin de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 534 araç ile 297 motosikleti inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 50 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek 334 gram esrar, 12 gram kokain ve 133 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314