İzmir’de aranan 363 kişi yakalandı

İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan toplam 363 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Nisan- 6 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 17 bin 868 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 363 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında 19 şüphelinin de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 431 araç ile 274 motosikleti inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 31 mermi, 6 kurusıkı tabanca, 682 gram esrar, 4 gram kokain, 35 uyuşturucu hap, 510 paket kaçak sigara ele geçirildi.