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İzmir’de aranan 363 kişi yakalandı

İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan toplam 363 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Nisan- 6 Mayıs tarihleri arasında...

İzmir’de aranan 363 kişi yakalandı
İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan toplam 363 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Nisan- 6 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 17 bin 868 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 363 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında 19 şüphelinin de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 431 araç ile 274 motosikleti inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 31 mermi, 6 kurusıkı tabanca, 682 gram esrar, 4 gram kokain, 35 uyuşturucu hap, 510 paket kaçak sigara  ele geçirildi.

 

 

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