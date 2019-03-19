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İzmir’de aranan 336 kişi yakalandı

İZMİR’de 'huzur ve güvenliğin sağlanması' amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 336 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada kent genelinde denetim yaptı.14...

İzmir’de aranan 336 kişi yakalandı
İZMİR’de 'huzur ve güvenliğin sağlanması' amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 336 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada kent genelinde denetim yaptı.14 bin 694 kişiye kimlik sorgusu yapılan denetimde farklı suçlardan aranan 336 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 7'sinin FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı.
442 araç ile 165 motosikletin de incelendiği denetimde 11 ruhsatsız tabanca, 82 mermi, 6 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 25 fişek, 60 gram esrar, 3 gram kokain ve 63 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 25 iş yeri ile kumar oynayan 1247 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

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