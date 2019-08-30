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İzmir ve Muğla'da PKK operasyonu: 15 gözaltı
İZMİR ve Muğla'da, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda, 15 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir il merkezi yanı sıra Seferihisar, Menemen...
GÜVENLİK 30.08.2019, 08:57
İZMİR ve Muğla'da, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda, 15 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir il merkezi yanı sıra Seferihisar, Menemen ve Ödemiş ilçeleri ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Örgütü ayakta tutabilmek ve sokak eylemlerini tekrar hareketlendirmek için hazırlık yaptıkları belirlenen 15 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, haklarında toplama kararı olan yasaklı yayınlar, çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
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