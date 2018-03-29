İzmir ve Aydın açıklarında son 24 saatte 483 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, () - İZMİR ve Aydın sahillerinde, son 24 saat içinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 483 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, son 24 saatte, İzmir ve Aydın açıklarında operasyonlar düzenledi. İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yapılan 4 ayrı operasyonla 229 kaçak yakalandı. Foça ilçesinin Aslanburnu açıklarında 3 ayrı operasyonda ise 117 kaçak denizden alındı. Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında gerçekleştirilen 2 operasyonda 60 kaçak, Kuşadası açıklarında da 41 kaçak yakalandı. Son olarak sahil güvenlik ekiplerince İzmir'in Dikili ve Foça ilçelerinde kıyıda tespit edilen 36 kaçak, ilçe jandarma komutanlıkları tarafından yakalandı. Böylece son 24 saatte yapılan operasyonlarda yakalanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçakların sayısı 483 oldu.



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