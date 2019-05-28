İzmir ve Adana'da torbacılara operasyon: 18 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Adana’da, ‘torbacı’ denilen, sokak aralarında uyuşturucu satan kişilere yönelik, bu sabah saatlerinde operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda, ikisi de ruhsatsız olan 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirilirken, 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Adana’da, ‘torbacı’ denilen, sokak aralarında uyuşturucu satan kişilere yönelik, bu sabah saatlerinde operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda, ikisi de ruhsatsız olan 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirilirken, 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.