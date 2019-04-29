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İzmir trafiğine, hava destekli denetim

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, trafikte huzur ve asayişin sağlanması amacıyla helikopterle denetim yaptı. Trafik ihlali yaptığı havadan belirlenen sürücülere, ceza kesildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü...

İzmir trafiğine, hava destekli denetim

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, trafikte huzur ve asayişin sağlanması amacıyla helikopterle denetim yaptı. Trafik ihlali yaptığı havadan belirlenen sürücülere, ceza kesildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde helikopterle trafik uygulaması yaptı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Aysun'un da katıldığı uygulamada, Adnan Menderes Havalimanı'ndan havalanan helikopterle İzmir- Aydın Çevre Yolu, İzmir- Çeşme Otoyolu, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve bölge trafiğin sorumluluğundaki kara yollarında seyir halindeki sürücüler denetlendi. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan, şerit ihlali ile hatalı sollama yapan ve takip mesafesi bırakmayanlar, helikopterle bağlantılı ekiplere bildirildi. Uygulamaya katılan ekipler, plakası bildirilen sürücülere ceza kesti.
Uygulama hakkında bilgi veren Arif Aysun, denetimler sonucu motosiklet kullanırken, kask takma oranın arttığını belirterek, "Emniyet Genel Müdürlüğü'müz tarafından planlanan uçuşlar hafta 3 gün olmak üzere devam etmekte. Bugün 100 kilometrelik bir alan içerisinde yaptığımız uçuşta, öncelikle otoyol üzerinde park eden araçları kontrol ettik. Bu araçların arızadan değil başka maksatla park ettiklerini tespit ettik. Bunları da ekiplerimiz marifetiyle otoyoldan men ettik. Kasksız motosikletler üzerinde yaptığımız kontroller ise bizi sevindirdi. Kask takma oranının arttığını gördük. 30- 40 motosikletten birkaçının kask takmadığını gördük. Onları da ekiplere bildirdik. Bu uçuşlarda kara yolları ve sürüş güvenliğine yönelik uçuşlar yapılmakta. Bu uçuşlarımız ve denetimlerimiz kararlılıkla devam etmekte" dedi. 

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