ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri
Hakan Atilla’nın ailesi, akrabaları, arkadaşları Yargıç Berman’a mektup yazarak "merhamet" istedi
Hakan Atilla için Yargıç Berman’a...
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Barbara Bush hayatını kaybetti 
Barbara Bush hayatını kaybetti 

İzmir polisinden bir haftada 64 uyuşturucu operasyonu

İZMİR'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir hafta içerisinde düzenlenen 64 operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 18'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak, Karabağlar, Buca,...

İzmir polisinden bir haftada 64 uyuşturucu operasyonu
İZMİR'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir hafta içerisinde düzenlenen 64 operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 18'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak, Karabağlar, Buca, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir hafta içerisinde 64 operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, satışa hazır halde 3 kilo 623 gram esrar, 50 gram metamfetamin, 49 gram bonzai, 542 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, bunlara ait 47 mermi ile17 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 725 lira ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 18'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, 20 kişi ise serbest bırakıldı.
Emniyetten yapılan açıklamada, "İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla artarak devam etmektedir" denildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314