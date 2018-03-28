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İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan, aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 22 şüpheliden 13’ü tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik...

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan, aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 22 şüpheliden 13’ü tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Muğla, Kayseri, Gaziantep ve Manisa’da belirlenen adreslere geçen pazartesi sabahı operasyon düzenlendi. Operasyonlara 272 polis katılırken, 5 narkotik dedektör köpeği, 1 helikopter ve 2 drone kullanıldı. Operasyon kapsamında, 2’si kamu görevlisi, 22 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 79 kilo esrar, 13 kilo bonzai, 1810 uyuşturucu hap, 55 gram uyuşturucu hap tozu, 974 gram kokain, 5 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklandı, 9’u isi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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