İzmir merkezli organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı (1)
İzmir’in Çeşme ilçesi merkezli 7 ilde organize suç örgütü Sarallar’a yönelik operasyon düzenlendi. 53 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu, şu ana kadar 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında...
27 Haziran 2018 Çarşamba 07:57
İzmir’in Çeşme ilçesi merkezli 7 ilde organize suç örgütü Sarallar’a yönelik operasyon düzenlendi. 53 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu, şu ana kadar 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında Sarallar grubundan İ. Saral, İzmir’de bir motor kulübü grubu başkanlığını yürüten N. Arabacı’nın da bulunduğu belirtildi.
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