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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
İZMİR merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın...
GÜVENLİK 18.12.2019, 08:23
İZMİR merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, bu sabah FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlattı. İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda aralarında 2'si ihraç komiser yardımcısı, 4'ü ihraç polis memuru, 1'i aktif polis memuru, 1'i ihraç ebe, 2'si öğretmen, 1'i dershane müdürü, 2'si teknisyen, 5'i de diğer mesleklerden olan 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'sinin örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlendi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, bu sabah FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlattı. İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda aralarında 2'si ihraç komiser yardımcısı, 4'ü ihraç polis memuru, 1'i aktif polis memuru, 1'i ihraç ebe, 2'si öğretmen, 1'i dershane müdürü, 2'si teknisyen, 5'i de diğer mesleklerden olan 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'sinin örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlendi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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