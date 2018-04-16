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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

İZMİR merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda muvazzaf askerlerin de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla...

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
İZMİR merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda muvazzaf askerlerin de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ’nün deşifre edilmesine yönelik bu sabah İzmir, Van, Ankara, Manisa, Mersin ve Elazığ'da operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 6 astsubay ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli 1 astsubayın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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