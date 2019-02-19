İzmir merkezli 42 ilde, 182 kişi için gözaltı kararı (2)- Yeniden

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, 42 ilde 182 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün hücre evlerine yapılan baskınlarda, aralarında Ege Bölgesi'nde örgüt üyelerinin eğitiminden sorumlu F.D.G.'nin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İzmir merkezli ve İstanbul, Ankara, Manisa, Bursa ile Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 42 kentteki 182 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri terör örgütüne yönelik ortak operasyon başlattı. Örgütün hücre evlerine yapılan baskınlarda, Ege Bölgesi'ndeki FETÖ üyelerinin eğitiminden sorumlu F.D.G.'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

KRİPTOLAR DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan şüpheliler arasında, örgütün hücre evlerinde yetiştirip Emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Eğitim ve diğer kamu kurumlarına yerleştirdiği kripto üyelerinin bulunduğu öğrenildi.



FOTOĞRAFLI