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İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()- İZMİR merkezli 4 ilde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,...
GÜVENLİK 27.08.2019, 12:33
Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()- İZMİR merkezli 4 ilde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığını belirlediği bir şebekeye yönelik çalışma başlattı. İzmir merkezli Mersin, Kocaeli ve İstanbul illerinde yapılan baskında, 13 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı işlemi uygulanan şüphelilerden 2'sinin ise aynı suçtan cezaevinde oldukları belirtildi.
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