İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı (2)

16 GÖZALTI

İzmir merkezli 4 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında 2 polis memuru ve eski komiser yardımcısının bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 4 kişinin daha arandığı belirtildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()