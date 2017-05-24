İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonuna 8 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - 19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri için sansasyonel eylem hazırlığı içinde oldukları gerekçesiyle İzmir merkezli 4 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan DEAŞ üyesi 8 kişi, tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ üyelerinin, 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde ses getirecek eylem yapacağı bilgisine ulaşan İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kutlamalardan bir gün önce operasyon düzenledi. İzmir merkezli İstanbul, Erzurum ve Mardin illerinde yapılan operasyonda, 8 örgüt üyesi yakalandı.

Şüphelilerin, daha önce Suriye'ye gidip DEAŞ saflarında çatışmaya girdikleri, yine bu bölgelerde bulunan kişilerle bağlantılarının devam ettiği saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, bugün sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.