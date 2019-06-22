İzmir merkezli 30 ilde FETÖ operasyonuna 13 tutuklama

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR merkezli 30 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 59 kişiden, 9'u muvazzaf asker, 13 kişi tutuklandı. Tutuklananların arasında eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün yakın korumalığını da yapan astsubay Nihat Okay'ın da olduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 18 Haziran'da, 'mahrem imamlar' tarafından büfelerden ardışık arandıkları belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen aktif görevde olan 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 37 astsubay ve 4 uzman çavuş ile TSK'den ihraç edilen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İzmir merkezli 30 ilde yaptığı baskınlarda, 59 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u muvazzaf asker 13 şüpheli tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananların arasında eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün yakın korumalığını da yapan astsubay Nihat Okay'ın da olduğu belirtildi.