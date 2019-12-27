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İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
İZMİR merkezli 3 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İzmir...
GÜVENLİK 27.12.2019, 08:14
İZMİR merkezli 3 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince bu sabah FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan, aralarında 7'si halen görevde, 5'i ihraç ve 1'i de çalışma izni iptal edilen özel okul öğretmeni olmak üzere 13 şüphelinin yakalanması için İzmir, Ordu ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şüpheliler hakkında, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, örgüte ait kapatılan bankada hesap artışı gibi deliller tespit edildiği belirtildi.
Operasyonun belirlenen adreslerde devam ettiği öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince bu sabah FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan, aralarında 7'si halen görevde, 5'i ihraç ve 1'i de çalışma izni iptal edilen özel okul öğretmeni olmak üzere 13 şüphelinin yakalanması için İzmir, Ordu ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şüpheliler hakkında, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, örgüte ait kapatılan bankada hesap artışı gibi deliller tespit edildiği belirtildi.
Operasyonun belirlenen adreslerde devam ettiği öğrenildi.
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