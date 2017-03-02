İzmir merkezli 25 ilde yeni Bylock operasyonu: 40 gözaltı

İZMİR, () - MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından güncellenen ve 'ByLock' listesinde bulunduğu tespit edilen askerlerden 263'ünün İzmir'de değişik rütbeyle görevlerde olduğunun saptanmasının ardından yapılan incelemede, bu kişilerden 190'ının daha önce tutuklandığı belirlendi. Hakkında işlem yapılmayan 73 şüphelinin yakalanmasına yönelik 25 ilde polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Albay, Yüzbaşı ve Teğmen rütbesindeki eski askerlerin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında İzmir'de darbeye katıldığı belirlenen birçok asker düzenlenen operasyonlarla yakalanıp haklarında işlem yapıldı ve büyük çoğunluğu tutuklandı. MİT'in elinde bulunan ve FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi olduğu ortaya çıkan 'ByLock' mesajlaşma programı listesinin yapılan son güncellemesinde, İzmir'de görev yapan askerlerden 263'ünün bu listede bulunduğu saptandı. Bu kişilerden 190'ının daha önce tutuklandığı anlaşıldı.

73 ŞÜPHELİDEN 40'I YAKALANDI

Haklarında işlem yapılmayan 73 şüphelinin yakalanması için İzmir Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatı üzerine bugün sabah saatlerinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir merkezli toplam 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şu ana kadar 40 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında Albay, Yüzbaşı ve Teğmen rütbesinde eski askerlerle kapanan askeri lise öğrencileri ve halen Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görevli 2 askerin bulunduğu belirtildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi.



