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İzmir merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu
Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında iş insanlarının da bulunduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması İzmir ve Manisa’da...
GÜVENLİK 31.10.2019, 08:51
Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında iş insanlarının da bulunduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması İzmir ve Manisa’da operasyon başlatıldı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bank Asya hesap artışı, aleyhe beyan, ihbar, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek ve sendika üyelik kaydı gibi deliller neticesinde 27 kişi hakkında gözaltına kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İzmir ve Manisa'da operasyon başlattı. Şüphelilerden 11'inin iş insanı, 10'unun da esnaf olduğu belirtildi.
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