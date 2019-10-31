İzmir merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu (2)

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında iş insanlarının da bulunduğu 27 şüpheliden 19'u yakalandı. Kent merkezi ve Manisa'da devam eden operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 şüphelinin aranmasına devam edildiği belirtildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR, ()