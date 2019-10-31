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İzmir merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu (2)
19 ŞÜPHELİ YAKALANDI İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında iş insanlarının da bulunduğu 27 şüpheliden 19'u yakalandı. Kent merkezi ve Manisa'da...
GÜVENLİK 31.10.2019, 09:55
19 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında iş insanlarının da bulunduğu 27 şüpheliden 19'u yakalandı. Kent merkezi ve Manisa'da devam eden operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 şüphelinin aranmasına devam edildiği belirtildi.
Tolga TAHÇI/İZMİR, ()
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