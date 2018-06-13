İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 'etkin pişmanlık'tan faydalanmak isteyen şüphelilerin ifadeleri üzerinden İzmir merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, 31 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik daha önce gerçekleştirdikleri operasyonlarda gözaltına aldıkları, 'etkin pişmanlık'tan faydalanmak isteyen bazı şüphelilerin, örgüt faaliyetlerine ve mensupları hakkında verdiği ifadeler doğrultusunda harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan yakalama ve arama kararları üzerine İzmir merkezli Diyarbakır, Van, Aydın, Batman, Kayseri, Eskişehir, İstanbul, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Malatya ve Balıkesir’de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 31 kişi, FETÖ/PDY’ye üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.