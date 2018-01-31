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İzmir'in iki ilçesinde 86 kaçak yakalandı

İZMİR, ()- İZMİR'in Bergama ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitme hazırlığındaki toplam 86 kaçak, jandarma tarafından yakalandı. Bergama ilçesi Zeytindağ Mahallesi Kazıkbağlar mevkiinde devriye görevi yürüten...

İzmir'in iki ilçesinde 86 kaçak yakalandı

İZMİR, ()- İZMİR'in Bergama ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitme hazırlığındaki toplam 86 kaçak, jandarma tarafından yakalandı.
Bergama ilçesi Zeytindağ Mahallesi Kazıkbağlar mevkiinde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, dün saat 05.30 sıralarında, akaryakıt istasyonu ve yakınındaki belediye otobüs durağında bulunan bir grubu kontrol etmek istedi. Ancak her iki grup da jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacayla gözaltına alınan 41'i Suriye, 3'ü Eritne ve 1'i Somalili toplam 45 kaçağın yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitme hazırlığında olduğu tespit edildi. 
Aynı gün bu kez Dikili ilçesinde yine devriye görevi sırasında yolda yürüyen bir grup kaçağı fark eden jandarma ekipleri, 38'i Suriye ve 3'ü Senegalli 41 kişiyi yakaladı. 
Her iki ilçede yakalanan toplam 86 kişi, jandarmadaki işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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