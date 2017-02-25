İzmir eski Emniyet Müdürüne yasa dışı dinleme davasında tahliye

ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nde ortaya çıkartılan yasa dışı dinleme davasıyla ilgili olarak yargılanan İzmir eski Emniyet Müdürü Ali Bilkay tahliye edildi.

Sakarya'da aralarında milletvekilleri, bürokratlar, işadamları, belediye başkanları ve gazetecilerin de bulunduğu 108 kişiyi yasa dışı dinledikleri iddia edilen, aralarında İzmir eski Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Sakarya eski Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş ve İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da bulunduğu 7'si tutuklu, 3'ü firari 10 polisin yargılanmasına başlandı. Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Bandırma Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ali Bilkay ile Kocaeli Cezaevi'nde tutuklu bulunan istihbaratçı polis memurları katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 14 saat süren davada savunma yapan istihbarat şubesindeki polis memurları, kendilerine kanun ile tanınan haklar ile dinleme yaptıklarını söyledi. Sakarya'daki görevi sırasında yasa dışı dinlemeler yaptırdığı gerekçesiyle geçen yıl 25 Ağustos tarihinde tutuklanan İzmir eski Emniyet Müdürü Ali Bilkay ise dinlemelerin İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde yapıldığını, kimlerin ne şartta dinlendiğini bilmediğini söyledi.

Mahkeme, Ali Bilkay'ın tahliyesine, 6 polis memurunun ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca firarda bulunan Sakarya eski Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş, İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça ile istihbarat şubesinde görevli polis memuru A.A. için yakalama kararı çıkartıldı.