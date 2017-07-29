Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanığa tahliye...
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanığa...
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını açıkladı
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını...
Borsa İstanbul Endeksi yeni tarihi rekor düzeyden açıldı
Borsa İstanbul Endeksi tarihi rekor...
Pakistan’da ‘‘tecavüze tecavüz’’ cezası
Tecavüze, tecavüz cezası

İzmir'deki yangında, ekipler hem alevlerle, hem de rüzgarla mücadele ediyor (2)

BAYINDIR BELEDİYE BAŞKANI SESLİ: CİĞERİMİZ YANDI Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, ilçede geçen Salı gününden beri devam eden yangınla ilgili açıklama yaptı. "Ciğerimiz yandı, canımız acıyor" diyen Başkan Sesli, şöyle konuştu: "Toplamda...

İzmir'deki yangında, ekipler hem alevlerle, hem de rüzgarla mücadele ediyor (2)

BAYINDIR BELEDİYE BAŞKANI SESLİ: CİĞERİMİZ YANDI
Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, ilçede geçen Salı gününden beri devam eden yangınla ilgili açıklama yaptı. "Ciğerimiz yandı, canımız acıyor" diyen Başkan Sesli, şöyle konuştu:
"Toplamda 500 hektarın üzerinde alan küle döndü. Ormanlık alanlar yanında zeytinlikler ve kiraz bahçeleri de yandı. Tehlike sebebiyle Turgutlu’da iki yerleşim yeri tahliye edildi. Yangında yüzlerce görevli ve gönüllü canla başla, hayatlarını riske atarak alevleri söndürmeye ve yangının büyümesini önlemeye çalıştılar. Çalışmalarda uçaklar, helikopterler, çevre il ve ilçelerden onlarca söndürme araçları görev aldı. Zaman zaman başarılı olunsa da olumsuz hava şartları ve coğrafi koşullar yangının büyümesine sebep oldu. Bununla birlikte yangında kimseyi kaybetmemiş olmamıza seviniyor, ama yangında küle dönen bitki örtüsünün ve diğer canlıların acısını en derin şekilde hissediyoruz. Üzüntümüzü kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Ciğerimiz yandı, canımız acıyor."
Başkan Ufuk Sesli, ayrıca yangının çıkış nedeninin yangının kontrol altına alındıktan sonra yapılacak araştırmanın ardından belinleneceğini söyledi. Sesli, söndürme çalışmalarına katılan ekiplere de teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314