İzmir'deki yangında, ekipler hem alevlerle, hem de rüzgarla mücadele ediyor (2)

BAYINDIR BELEDİYE BAŞKANI SESLİ: CİĞERİMİZ YANDI

Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, ilçede geçen Salı gününden beri devam eden yangınla ilgili açıklama yaptı. "Ciğerimiz yandı, canımız acıyor" diyen Başkan Sesli, şöyle konuştu:

"Toplamda 500 hektarın üzerinde alan küle döndü. Ormanlık alanlar yanında zeytinlikler ve kiraz bahçeleri de yandı. Tehlike sebebiyle Turgutlu’da iki yerleşim yeri tahliye edildi. Yangında yüzlerce görevli ve gönüllü canla başla, hayatlarını riske atarak alevleri söndürmeye ve yangının büyümesini önlemeye çalıştılar. Çalışmalarda uçaklar, helikopterler, çevre il ve ilçelerden onlarca söndürme araçları görev aldı. Zaman zaman başarılı olunsa da olumsuz hava şartları ve coğrafi koşullar yangının büyümesine sebep oldu. Bununla birlikte yangında kimseyi kaybetmemiş olmamıza seviniyor, ama yangında küle dönen bitki örtüsünün ve diğer canlıların acısını en derin şekilde hissediyoruz. Üzüntümüzü kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Ciğerimiz yandı, canımız acıyor."

Başkan Ufuk Sesli, ayrıca yangının çıkış nedeninin yangının kontrol altına alındıktan sonra yapılacak araştırmanın ardından belinleneceğini söyledi. Sesli, söndürme çalışmalarına katılan ekiplere de teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI