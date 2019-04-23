İzmir'deki yangında bir kişi dumandan etkilendi

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Bugün saat 10.00 sıralarında, Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki 2131/9 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere, kendi evlerindeki musluklara taktıkları hortumla su sıkarak müdahale eden mahalle sakinleri, bir yandan da durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın başladığında eşini ve çocuğunu evin içinden çıkaran ev sahibi dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan ev sahibinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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